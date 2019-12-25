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В понедельник утром в Пулково отменили почти 20 авиарейсов
Сегодня, 6:58
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В понедельник утром в Пулково отменили почти 20 авиарейсов

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Пассажиры не смогут улететь в Москву, Минск, Милан и другие города.

Утром в понедельник, 6 июля, в петербургском аэропорту "Пулково" снова сложилась ситуация, при которой рейсы в разные точки мира либо отменяются, либо задерживаются. Ко второй категории относится рейс в Москву, который должен был вылететь из Петербурга в 7:10 утра по столичному времени.

Рейсы отменены суммарно по 18 направлениям, судя по онлайн-табло аэрогавани. 

в петербургском аэропорту Пулково вновь отменили несколько рейсов, на этот раз самолеты не отправятся по 18 направлениям. Причиной отмены зарубежных рейсов стало закрытие границ из-за коронавируса. Данная мера коснулась вылетов в Шанхай, Милан, Минск, Алматы и Хельсинки. Путешественники внутри России не смогут вылететь в другими рейсами в Москву, Новой Уренгой, Воронеж, Минеральные Воды, Череповец и Екатеринбург.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково прибыли российские туристы из Китая. Все они отправились на двухнедельный карантин.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости СПб,

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