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Пространство "Новая Голландия" откроется для посетителей 29 июня
Сегодня, 15:13
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Пространство "Новая Голландия" откроется для посетителей 29 июня

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Узнать о загруженности острова в конкретное время можно узнать на сайте "Новой Голландии".

С 29 июня пространство "Новая Голландия" откроется для посетителей. В пресс-службе рассказали об ограничениях, которые будут действовать при посещении острова.

Вход, как и раньше, будет осуществляться через 2-й мост Крунштейна напротив здания "Бутылка". Кафе будут работать только в формате летних террас, а также навынос. Вход в сами здания будет закрыт. 

Киоски с мороженым откроются только после 15 июля, также пока будет недоступна детская площадка "Фрегат". Посетители смогут расположиться на скамейках и газонах с соблюдением социальной дистанции. Парковые стулья и пуфы будут убраны. 

На сайте "Новой Голландии" можно узнать о загруженности острова и выбрать наилучшее время для посещения пространства. Парк будет открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 9:00 до 23:00. Террасы "Бутылки" работают всю неделю с 12:00 до 22:00. 

С завтрашнего дня в Петербурге открываются летние кафе.

Фото: Новая Голландия / VK 
 

Теги: новая голландия, пространство, терраса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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