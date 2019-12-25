Пространство "Новая Голландия" откроется для посетителей 29 июня

Узнать о загруженности острова в конкретное время можно узнать на сайте "Новой Голландии".

С 29 июня пространство "Новая Голландия" откроется для посетителей. В пресс-службе рассказали об ограничениях, которые будут действовать при посещении острова.

Вход, как и раньше, будет осуществляться через 2-й мост Крунштейна напротив здания "Бутылка". Кафе будут работать только в формате летних террас, а также навынос. Вход в сами здания будет закрыт.

Киоски с мороженым откроются только после 15 июля, также пока будет недоступна детская площадка "Фрегат". Посетители смогут расположиться на скамейках и газонах с соблюдением социальной дистанции. Парковые стулья и пуфы будут убраны.

На сайте "Новой Голландии" можно узнать о загруженности острова и выбрать наилучшее время для посещения пространства. Парк будет открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 9:00 до 23:00. Террасы "Бутылки" работают всю неделю с 12:00 до 22:00.

С завтрашнего дня в Петербурге открываются летние кафе.

Фото: Новая Голландия / VK

