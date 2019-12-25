  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В прошлом на Земле уже наблюдалось резкое ускорение глобального потепления
Сегодня, 12:24
190
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В прошлом на Земле уже наблюдалось резкое ускорение глобального потепления

0 0

В ближайшие десятилетия может исчезнуть северная полярная шапка.

Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование и обнаружили, что в прошлом на Земле уже происходило увеличение средних температур, что становилось причиной ускорения глобального потепления на планете. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Отмечается, что в ближайшие десятилетия и столетия может исчезнуть так называемая полярная шапка. И это сделает климат еще более уязвимым для долгого роста температур.

Ранее наши коллеги анализировали только отдельные резкие колебания климата, в ходе которых температуры вырастали или падали на несколько градусов Цельсия, — говорится в статье.

А в новом исследовании была изучена вся статистика в целом.

Фото: pixabay 

Теги: американские ученые, глобальное потепление
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии