В прошлом на Земле уже наблюдалось резкое ускорение глобального потепления

В ближайшие десятилетия может исчезнуть северная полярная шапка.

Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование и обнаружили, что в прошлом на Земле уже происходило увеличение средних температур, что становилось причиной ускорения глобального потепления на планете. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Отмечается, что в ближайшие десятилетия и столетия может исчезнуть так называемая полярная шапка. И это сделает климат еще более уязвимым для долгого роста температур.

Ранее наши коллеги анализировали только отдельные резкие колебания климата, в ходе которых температуры вырастали или падали на несколько градусов Цельсия, — говорится в статье.

А в новом исследовании была изучена вся статистика в целом.

Фото: pixabay