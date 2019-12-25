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За прошлый год в Петербурге и области поймали рекордное количество педофилов
Сегодня, 16:14
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За прошлый год в Петербурге и области поймали рекордное количество педофилов

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Это максимальное количество задержанных за такого рода преступления с начала работы отдела. 

За минувший 2020 год в Петербурге и области рекордное количество педофилов поймали сотрудники "детского" отдела уголовного розыска. Об этом сообщает 10 сентября начальник подразделения Алексей Родин в беседе с "Фонтанкой".

Так, 69 человек  привлекли к уголовной ответственности за преступления сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних сотрудники "детского" отдела уголовного розыска петербургского главка. Как рассказал Родин, это максимальное количество задержанных за такого рода преступления с начала работы отдела. 

Алексей Родин отметил, что в прошлом году увеличилось количество инцестов, вероятно из-за пандемии, когда преступления в отношении детей совершают кровные родственники или же приемные родители.

Ранее в Петербурге интернет-знакомый медсестры надругался над ее дочерью.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, уголовный розыск
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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