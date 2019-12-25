В Петербурге интернет-знакомый медсестры надругался над ее дочерью

Спустя некоторое время ей позвонила 17-летняя дочь и просила убрать из квартиры незнакомца, который подозрительно себя вел.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что в Красногвардейском районе Петербурга интернет-знакомый медсестры совратил ее 17-летнюю дочь. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 9 сентября, в полицию обратилась медсестра, которая работает в одной из детских поликлиник Северной столицы. Она рассказала, что утром впустила в квартиру малознакомого мужчину, с которым была знакома по интернет-переписке. Затем женщина ушла на работу.

Спустя некоторое время ей позвонила 17-летняя дочь и просила убрать из квартиры незнакомца, который подозрительно себя вел. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что пьяный 40-летний мужчина изнасиловал девочку. Его доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали серийного педофила за преступление 9-летней давности. Жертвой преступника стали несколько детей, в их числе 11-летняя девочка.

Фото: Piter.tv