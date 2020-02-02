В прошлом году несовершеннолетние петербурженки родили 156 детей

36 детей появились в браке.

В 2020 году несовершеннолетние петербурженки родили 156 детей, из них 36 детей появились в браке. В 2019 году на свет появились 140 малышей (в браке – 34 ребенка). Об этом стало известно из статистики, которую опубликовал Петростат 4 августа.

Связать свои отношения узами брака в 2020 году захотели 7 несовершеннолетних женихов и 41 несовершеннолетняя невеста. В 2019 году невест было 6, женихов – 48. В коронавирусном году брак наскучил одной несовершеннолетней жене, в 2019 году – четырем. А вот мужья разводиться не торопятся: ни в 2019, ни в 2020 году никто из них не подал на развод.

Всего в прошлом году родились 55 350 детей, в 2019 году – 58 870 малышей. В брак в 2020 году вступили 40 986 пар, в 2019 году – 49 334.

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