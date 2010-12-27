За прошедший месяц с улиц города вывезли более 15 тысяч тонн загрязнений

Подготовка города на Неве к летнему сезону продолжалась всю весну.

В мае коммунальные службы активно приводили город в достойный вид после затяжной зимы. Чтобы вымыть дома и улицы ушло более 135 тысяч кубометров воды, и это только в мае. А за весь сезон уборки, который начался 15 марта, на мытьё улиц было израсходовано 430 кубометров воды. За май с улиц города было вывезено 15 тысяч тонн загрязнений, а за весь период уборки - более 40 тысяч тонн.

С начала лета на улицах города 420 специальных уборочных машин и 950 дворников.

Ранее мы публиковали новость, что в Финском заливе массово гибнут тюлени.

Фото: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга