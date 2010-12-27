Массовая гибель тюленей в Финском заливе. Активисты бьют тревогу

Зафиксировано более 20 случаев выброшенных на берег млекопитающих.

Активисты группы "Спасение тюленей" бьют тревогу: за последнее время на берегу Финского залива было обнаружено около 20 погибших животных.

В группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что массовая гибель тюленей прослеживается с местами и сроками начала промыслового лова рыбы. Вскрытия животных для уточнения подробностей смерти тюленей пока не проводились, Росприроднадзор не смог ничем посодействовать активистам в ответ на запрос об осуществлении экспертизы касательно массовой гибели тюленей.

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