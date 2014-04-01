В промзоне на северо-востоке Москвы сгорело около 25 грузовиков

Пламя в шиномонтажной мастерской ликвидировано.

В промышленной зоне на северо-востоке Москвы сгорело около 25 грузовиков. Также в зоне горения находились полуприцепы с дизельным топливом. Об этом сообщили представители экстренных служб города. Ранее в ГУ МЧС заявили, что пламя распространилось по территории Стартовой улицы, 1 в строении 1. Огонь полыхал на 500 квадратных метрах.

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В ТАСС заметили, что пожар на данный момент потушен. Его ликвидировали специалисты к 04:40 часам утра. Повреждены транспортные средства в шиномонтажной мастерской. Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT