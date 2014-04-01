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В промзоне на северо-востоке Москвы сгорело около 25 грузовиков

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Пламя в шиномонтажной мастерской ликвидировано.

В промышленной зоне на северо-востоке Москвы сгорело около 25 грузовиков. Также в зоне горения находились полуприцепы с дизельным топливом. Об этом сообщили представители экстренных служб города. Ранее в ГУ МЧС заявили, что пламя распространилось по территории Стартовой улицы, 1 в строении 1. Огонь полыхал на 500 квадратных метрах.

Предварительно — умышленный поджог.

заявление "РИА Новостям" от собственного источника в экстренном ведомстве

В ТАСС заметили, что пожар на данный момент потушен. Его ликвидировали специалисты к 04:40 часам утра. Повреждены транспортные средства в шиномонтажной мастерской. Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: грузовики, москва, промзона
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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