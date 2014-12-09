Тулеев: Причиной пожара в "Зимней вишне" мог быть поджог

Экс-губернатор Кузбасса вспомнил о трагедии 2018 года.

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в "Зимней вишне" мог быть поджог. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Instagram. Он отметил, что само здание торгового центра было устроено как ловушка. Он в очередной раз напомнил, что кинозалы и игровые залы были расположены на верхнем этаже, а двери в них оказались наглухо заперты. При этом не работала пожарная сигнализация, а вентиляция действовала в обратном направлении.

По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Аман Тулеев, экс-глава Кузбасса

Бывший губернатор отметил, что в трагедии погибла его 11-летняя племянница. Девочка была в ТЦ вместе с одноклассниками. Они пошли в кино, а после пожара перестали отвечать на звонки.

Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года. Очаг находился на верхнем этаже торгового центра. Жертвами стали 60 человек, большая часть из которых - дети.

Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в "Зимней вишне".

Фото: Instagram/tuleev_a.g

