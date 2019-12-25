Сергей Антюшин дал показания на судебном заседании по делу о трагедии.

Охранник "Зимней вишни" заявил, что не сумел вручную запустить систему оповещения о пожаре. Об этом Сергей Антюшин рассказал в показаниях на судебном заседании. Он уточнил, что возгорание зафиксировала противопожарная система, но в автоматическом режиме оповещение не сработало.

В районе 16:00 часов сработал пожарный извещатель. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывал Сергей Антюшин, охранник ТЦ

Фигурант расследования работал в частном предприятии, с которым ТЦ заключило договор на охранные услуги. Антюшин заметил, что обязанности ему делегировали устно, он не подписывал трудовой договор или должностную инструкцию. В настоящее время мужчина обвиняется по статье за оказание услуг, не отвечающих условиям безопасности. Следствие полагает, что охранник не выполнил обязанности по оповещению посетителей ТЦ о пожаре. Обвиняемый не признает вину. Он говорит о том, что с ним не были проведены достаточные инструктажи.

Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года.

Совладельцу "Зимней вишни" Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение.

Фото: Piter.tv