Суд в Кузбассе продлил арест руководителям ТЦ "Зимняя вишня"

Трое управленцев "Зимней вишни" будут находиться под стражей до 26 октября.

Суд в Кузбассе продлил арест руководителям торгового центра "Зимняя вишня". Об этом сообщается на сайте Кемеровского областного суда. Инстанция оставила без изменений апелляционную жалобу адвокатов фигурантов расследования Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды Судденок. Все подозреваемые будут находиться под стражей до 26 октября.

Продлен срок содержания под стражей на 3 месяца - до 26 октября 2020 года сообщение суда

Три руководителя ТЦ обвиняются по первому делу о пожаре в "Зимней вишне". В общей сложности по расследованию проходят восемь человек. В список обвиняемых также входит глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и глава службы пожаротушения Андрей Бурсин.

Напомним, что ранее суд изменил меру пресечения на более мягкую Генину, Полозиненко, Никитину и Бурсину.

Трагедия в "Зимней Вишне": год спустя.