Трагедия в "Зимней Вишне" год спустя

В понедельник, 25 марта, исполняется год со дня пожара в кемеровском торговом центре. Как повлияла эта трагедия на обстановку россиян, и наказаны ли виновники этой трагедии? Piter.TV восстановил хронику событий и узнал, что случилось за последние 12 месяцев после пожара.

Роковые киносеансы: хроника пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В 16.04 в воскресенье, 25 марта, в пожарную часть Кемерово поступил звонок - горит ТРЦ "Зимняя вишня". Пожар начался на четвертом этаже, в детской развлекательной зоне. В это время в кинотеатре проходили несколько сеансов – в кинозале № 1 шёл боевик в зале № 3 дети и взрослые смотрели фильм "Кролик Питер". Оба помещения были эвакуированы практически сразу, как начался пожар. Посетителям оказала помощь одна из билетеров – она указала паникующим зрителям, где находится запасной выход. Однако зрителей кинозала № 2 никто не оповестил о пожаре. На этом сеансе в основном, сидели дети, которых привели на мультик "Шерлок Гномс". После завершения показа зрители отправились к выходу и обнаружили за дверями огромную дымовую завесу. Выйти из помещения было невозможно. Мужчины обнаружили в зале закрытый аварийный выход. Они смогли выломать его, однако снаружи все уже заволокло дымом. Через 15 минут первые люди начали терять сознание. Из последних сил женщины и дети, не имея возможности найти выход из ТЦ в густом дыму, заткнули щели в ожидании спасателей.

Далее произошло обрушение кровли и перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Несколько человек погибли под этими завалами. Площадь возгорания, по подсчетам специалистов, составила 1600 квадратных метров. Пожар тушили практически всю ночь.

К вечеру 25 марта в Кемерово вылетели министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Президент, узнав о трагедии, распорядился, чтобы они лично контролировали ситуацию с пожаром и оказание помощи пострадавшим и родственникам пострадавших. Сам Владимир Путин появился в Кемерово 27 марта.

По официальным данным, в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" 6о человек, 37 из них - дети.

Кто виноват? Суды и отставки по делу "Зимней вишни"

На следующий день о подробностях страшной трагедии знала вся Россия. В Рязанской области, Екатеринбурге и в Приморье были объявлены дни траура. Глава Ингушетии установил в республике трехдневный траур. Тогда же, утром 26 марта, около "Зимней вишни" собрались взволнованные кемеровчане. У кого-то в пожаре пропали родственники, кто-то просто пришел поддержать земляков, оказавшихся в беде. Взволнованные жители Кемерово не могли понять, что случилось в торговом комплексе, и как получилось, что люди не смогли выбраться из горящего здания. Губернатор области, Аман Тулеев, после трагедии перед людьми не появился - его кортеж мешал проезду спецтехники к месту локализации пожара. Однако он обещал выплатить компенсации семьям погибших – 1 миллион рублей.

Во вторник, 27 марта, на площади Советов в Кемерово начался стихийный митинг. На нем произошло ставшее печально известным столкновение Игоря Вострикова и вице-губернатора Сергея Цивилева. "Вы пиаритесь на трагедии!", - сказал законодатель человеку, потерявшему в пожаре всю семью. Игорь Востриков винил в трагедии сотрудников МЧС и местных властей, но позднее он изменил свою точку зрения и записывал видеообращения, в которых отказался от своих слов.

Помимо официальных комментариев МЧС и журналистских материалов в сети стали появляться анонимные аудиозаписи, говорившие о том, что в "Зимней вишне" погибли 300 - 400 человек, и что на городских кладбищах уже подготовили около 200 могил. В Сети начались волнения: "Что, если нам врут, и масштаб трагедии в разы больше?". Позже было установлено, что автором фейковых сообщений стал украинский пранкер Евгений Вольнов.

В начале апреля губернатор Кемерово Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию. Однако за ним оставили звание "народного губернатора" Кузбасса. Тулееву выделили ежемесячную выплату 50 тысяч рублей и служебное помещение со своей техникой и помощником. Его место занял вице-губернатор Сергей Цивилев.

После трагедии в России провели около 10 различных экспертиз. Окончательную причину установили в центре экспертизы пожаров Петербургского университета ГПС МЧС и в частной судебно-экспертной организации "Бюро Независимых Экспертиз" в Омске. "Зимняя вишня" загорелась из-за короткого замыкания в светильнике над бассейном с поролоновыми шариками. Все объекты находились на 4 этаже комплекса.

Обвинения по уголовному делу в связи с пожаром предъявили 15 фигурантам. К уголовной ответственности привлекли руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, начальника пожарной охраны Сергея Генина, экс-главу регионального МЧС Александра Мамонтова и начальника управления надзорной деятельности того же ведомства Григория Терентьева. Всех обвинили в халатности. По версии следствия, родители детей, находившихся в кинозале, просили сотрудников МЧС внимательнее посмотреть кинотеатр. Но спасатели проигнорировали их просьбы. Обвинения также предъявили гендиректору компании-собственника Юлии Богдановой, гендиректору компании-арендатора Надежде Судденок, бывшей начальнице Стройнадзора Танзилии Комковой, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву, её заместительнице и сыну. Следственный комитет установил: при согласовании реконструкции здания будущей "Зимней вишни" собственники дали взятку Стройнадзору – 7 миллионов рублей. Правоохранительные органы около года разыскивали одного из ключевых фигурантов дела - гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневицкого. Он возглавлял "Кемеровский кондитерский комбинат", владевший "Зимней вишней". С 2016 года Вишневицкий жил заграницей. После трагедии его объявили в международный розыск.

Трагедия в Кемерово: год спустя

В мае 2018 года, по приказу губернатора Сергея Цивилева, начался снос "Зимней вишни". Однако 15 мая на место трагедии приехали представители потерпевшей стороны. Они заявили, что "ТЦ является вещественным доказательством". Снос был остановлен, но в августе прошлого года "Зимнюю вишню" все-таки убрали. На месте торгового центра хотят разбить сквер или поставить часовню в память о погибших.

Игорь Востриков, один из самых ярких героев кемеровской трагедии, недавно вернулся из США. Он жил там некоторое время, чтобы, по его словам, не сойти с ума. Ранее он пробовал баллотироваться Совет народных депутатов Кемеровской области, но не смог победить.

В понедельник, 25 марта, в годовщину трагедии стало известно, что бывший гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневицкий задержан в Польше. В ближайшее время его привезут в Россию.

Пожар в Кемерово стал крупнейшим в истории современной России по количеству жертв. По массовости его часто сравнивали с пожаром в "Хромой лошади". Масштаб трагедии поразил всех и заставил многих увидеть воочию то, к чему может привести одновременное проявление коррупции и халатности в одном из российских регионов.

Видео: Telegram/HUE