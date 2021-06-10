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В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны

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Пострадавших и жертв нет.

В промышленной зоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны с растворителем. Соответствующее заявление сделали представители регионального экстренного управления. Инцидент зафиксирован на станции Игумново В Нижегородской области. На текущий момент площадь пламени составила 2,5 тысячи квадратных метров. Огонь локализован.

Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступило в 11 часов. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. По предварительной информации, пострадавших нет.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Работы по ликвидации пламени продолжаются. Местные пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу сложности под номером три. В тушении задействовано 55 человек личного состава, 17 единиц специальной техники.

Мужчину увезли в больницу после пожара в квартире в Стрельне.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дзержинск, нижегородская область, промзона, цистерны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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