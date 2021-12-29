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В прокате стартовал показ мультфильма "Мы – монстры 2"

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Главным героям вновь придется прибегнуть к помощи магии и превратиться в монстров.

В четверг, 27 января, в российский прокат вышла вторая часть мультфильма "Мы – монстры". Режиссером сиквела выступил Хольгер Таппе.

По сюжету Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу. Во время церемонии бракосочетания немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Семье Уишбон придется прибегнуть к помощи магии и превратиться в монстров: маме в вампира, папе в Франкенштейна, их детям – в непоседливого оборотня и обаятельную мумию. Свадьба состоится несмотря ни на что.

Ранее триллер "Аллея кошмаров" вышел в российский прокат.

Видео: YouTube / iVideos

Теги: премьера, прокат
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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