В прокате стартовал показ мультфильма "Мы – монстры 2"

Главным героям вновь придется прибегнуть к помощи магии и превратиться в монстров.

В четверг, 27 января, в российский прокат вышла вторая часть мультфильма "Мы – монстры". Режиссером сиквела выступил Хольгер Таппе.

По сюжету Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу. Во время церемонии бракосочетания немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Семье Уишбон придется прибегнуть к помощи магии и превратиться в монстров: маме в вампира, папе в Франкенштейна, их детям – в непоседливого оборотня и обаятельную мумию. Свадьба состоится несмотря ни на что.

Ранее триллер "Аллея кошмаров" вышел в российский прокат.

Видео: YouTube / iVideos