В прокате – "Розовое облако": внезапный фильм-предсказание об изоляции

Картину бразильской дебютантки Юли Жербази приметили на американском кинофестивале Sundance – а туда, как известно, проходные работы попадают редко.

Опустившиеся на Бразилию розовые облака заставляют падать замертво людей, которые выходят на улицу. В новостных сводках постоянно напоминают о том, что смерть наступит через 10 секунд. Власти советуют всем оставаться дома, а люди по всему миру вынуждены уединиться с теми, с кем оказались рядом накануне вечером. Кто-то – с семьей, кто-то в одиночестве, а кто-то – с партнером на одну ночь.

Можно заподозрить, что картина про "вечную" изоляцию мужчины и женщины оказалась тенденциозной работой, которая была вдохновлена пандемией коронавируса и замкнутым пространством, в котором оказался весь мир с 2019 года. Однако это не так – сценарий фильма был написан в 2017 году.

Мне было интересно исследовать персонажей, вынужденных жить в условиях длительного и сюрреалистического локдауна. Совместная жизнь в замкнутом пространстве обнажает разницу мировоззрений: главные герои приспосабливаются к миру розового облака, исходя из своих субъективных представлений о свободе и счастье. Мне не хотелось работать над постапокалиптической историей, в которой выживание оказывается единственной задачей героев. Во время работы над сценарием я думала об "Ангеле-истребителе" Бунюэля и "За закрытыми дверями" Сартра. Меня интересовали не только отношения между двумя людьми, но и то, как на протяжении нескольких лет меняется их восприятие розового облака Юли Жербази, режиссер картины "Розовое облако"

Конечно, по ходу сюжета у зрителя могут появляются логические вопросы, в большинстве связанные с решением бытовых проблем. Герои действительно вынуждены сидеть на одном месте? Транспорт или устройство для прогулок по улице не получилось создать хоть как-то?

В этих мелочах желающие найти что-то общее с современным состоянием изоляции при пандемии могут оказаться ни с чем. Зато для притчи, связанной с суррогатностью существования в современном мире, "Розовое облако" работает выше всяких похвал.

Если бы не коронавирус, то "Розовое облако" для большинства зрителей смотрелось бы просто как очередная антиутопия о возможном будущем. Картину можно интерпретировать как фильм о надежде. Действия главной героини в финале можно трактовать по-разному. Невыносимость бытия не обязательно должна стать концом всего, возможно, что для она станет новым началом. Не исключено, что толчок, сделанный героиней, откроет новые возможности для всего человечества. Ведь открытия совершают только те, кто отказывается играть по правилам и слепо двигаться по проторенному, комфортному и привычному пути. Да, выбор рискован и может привести к гибели. Но только он и подразумевает развитие.

Картина "Розовое облако" – в российском прокате с 31 марта.

Текст: Олеся Сапожникова, Федор Быков / Piter.tv