В прокат вышла вторая часть хоррора "Не дыши"

Главную роль исполнил Стивен Лэнг.

В четверг, 12 августа, в прокат выходит вторая часть фильма ужасов "Не дыши" режиссера Родольфо Саягеса. Главную роль в проекте исполнил Стивен Лэнг.

По сюжету первой части, группа приятелей забирается в дом одинокого слепого и уже немолодого мужчины, желая украсть немалую сумму денег. Казалось бы, что может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного человека. Но грабители жестоко ошибаются, и их жертва становится преследователем. Тайна, которую хранит пенсионер, намного страшнее его накоплений.

Действие во второй части разворачивается спустя несколько лет после кровавого вторжения. Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.

Ранее в прокат вышел "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU