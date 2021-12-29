В прокат вышла спортивная драма "Одиннадцать молчаливых мужчин"

Режиссером стал Алексей Пиманов.

В четверг, 17 февраля, в российском прокате состоялась премьера спортивной драмы "Одиннадцать молчаливых мужчин" режиссера Алексея Пиманова.

"Одиннадцать молчаливых мужчин" – так британские журналисты назвали команду московского "Динамо", которая приехала в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами. Сюжет фильма в целом соответствует историческим событиям. Однако в картину будет добавлена и любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой.

В фильме сыграли Макар Запорожский, Роман Курцын, Павел Трубинер, Алёна Коломина, Андрей Чернышов и др.

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Видео: YouTube / Central Partnership