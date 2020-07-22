В прокат вышел фильм "Годзилла против Конга"

Сюжет расскажет о битве двух титанов – гигантского доисторического ящера и огромной гориллы.

В российский прокат вышел блокбастер "Годзилла против Конга", который рассказывает о битве двух титанов – гигантского доисторического ящера и огромной гориллы.

По сюжету, организация "Монарх", отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляется в экспедицию на остров Череп, чтобы найти новое место обитания для Конга. В пути они неожиданно сталкиваются с Годзиллой. Между двумя гигантами начинается противостояние.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Адам Вингард. В картине снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Кайл Чендлер и др.

Ранее мы писали, что вышел мини-сериал по мотивам фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Видео: YouTube / WBRussia