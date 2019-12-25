Программу ремонта региональных трасс в Ленобласти дополнительно включили два участка

В этом году в рамках дорожного нацпроекта

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в перечень дорог, которые будут ремонтировать в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", добавили еще два объекта.

Так, в Лужском районе отремонтируют трехкилометровый участок трассы Домкино – Бутковичи на участке между деревнями Брод и Бутковичи. В Лодейнопольском районе дорожники отремонтируют пятикилометровый участок дороги Станция Оять – Надпорожье – Плотично от Яровщины в сторону Алеховщины.

Трассы Петербурга и Ленобласти подготовили к весеннему паводку.

Фото: Piter.tv