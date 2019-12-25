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Трассы Петербурга и Ленобласти подготовили к весеннему паводку
Сегодня, 11:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трассы Петербурга и Ленобласти подготовили к весеннему паводку

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Сейчас на трассах проводится очистка водопропускных труб и обочин.

На территории Ленобласти и Петербурга завершается подготовка к паводковому сезону. Все инертные материалы заготовлены в 100% объеме. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад.

Подрядчики, которые обслуживают трассы, сейчас находятся в режиме повышенной готовности. Для устранения возможного паводка сформированы 68 бригад численностью 966 человек.

Сейчас на трассах проводится очистка водопропускных труб и обочин.

Также в Ленобласти скоро начнутся ледовзрывные работы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад

Теги: паводок, трассы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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