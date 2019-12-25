В Ленобласти скоро начнутся ледовзрывные работы

Они предотвращают скопление ледовых масс и снижают риск заторов и подтоплений.

В Ленобласти началась подготовка к безаварийному пропуску весеннего паводка. В скором времени начнутся ледовзрывные работы, которые предотвращают скопление ледовых масс и снижают риск заторов и подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В числе первых подготовительных мероприятий – смотр сил и средств районных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ленинградской области.

Только в распоряжении Аварийно-спасательной службы 47 региона находится более 80 единиц специализированной техники для спасения на воде, на льду, а также при ДТП и во время поиска людей в лесу. Это автомобили "Егерь", "Соболь", "Фиат", моторная лодка "Командор", "Снегоболотоход", квадроцикл "РМ-500".

Ранее стало известно, что Ленинградская область готовится к посевной.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти