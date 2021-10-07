На проведение посевной, удобрения, горюче-смазочные материалы в бюджете предусмотрено 615,5 млн рублей. Эту сумму увеличат.

Ленинградская область готовится к посевной. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Хозяйства Ленобласти на 100% обеспечены семенами зерновых культур собственного производства и на 141% семенным картофелем, идёт продажа излишек картофеля, завершаются поставки семян многолетних трав и овощных культур.

На проведение посевной, удобрения, горюче-смазочные материалы в бюджете предусмотрено 615,5 млн рублей. Эту сумму увеличат.

За годы импортозамещения в Ленобласти вывели два новых сорта: "Чароит" и "Гусар". Сегодня регион продаёт семенной картофель более чем в 30 регионов РФ. Также в рамках импортозамещения в области основано предприятие "Русское поле", где на площади более 2 тысячи га ведется производство семян зерновых культур и кормовых трав.

Ранее стало известно, что в Ленобласти может закрыться Светогорский комбинат по производству целлюлозы.

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