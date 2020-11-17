В профессиональный электронный реестр включены 11 тысяч исторических зданий Петербурга

Специалисты создают реестр исторических зданий без охранного статуса.

В пятницу, 9 апреля, в пресс-службе Смольного сообщили о включении 11 тысяч исторических зданий города в профессиональный электронный реестр.

Специалисты создают реестр исторического облика зданий, не обладающих специальным охранным статусом памятника. Отмечается, что этим занимается комитет по градостроительству и архитектуре совместно с комитетом по информатизации и связи и при взаимодействии с КГИОП.

Благодаря такой системе учета появится возможность качественно ремонтировать и восстанавливать фасады этих зданий. Также при организации работ будут использованы архивные документы и чертежи.

По словам Беглова, в сервисе будет содержаться и информация об утраченных архитектурных элементах, можно будет прослеживать и историю изменений облика здания.

Ранее мы писали, что на реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Смольного