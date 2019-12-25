В проекте "Твой бюджет - 2020" определились первые победители

Окончательно победителя станут известны к концу года.

В двух районах-участниках "Твоего бюджета - 2020" определились победители. Реализация инициатив начнется в 2021-м году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по финансам Петербурга.

Лидерами в Красносельском районе стали предложения по созданию пришкольной территории активностей у школы №549, экоостановки и ремонту и оборудованию актового зала в школе №7. Всего в голосовании участвовали 13 инициатив.

В Кировском районе наибольшее количество голосов набрали инклюзивная детская площадка и полоса препятствий на территории школы №493. Победителей выбирали среди 9 инициатив.

Голосование в Пушкинском, Выборгском, Калининском и Приморском районах пройдет в ближайшее время.

На воплощение идей членов бюджетных комиссий у органов власти есть два года. На реализацию выбранных инициатив в бюджете города предусмотрено 30 млн рублей. В 2020-м году впервые в истории проекта будет проведено общегородское голосование, в котором будут участвовать все инициативы жителей, получившие согласование на этапе экспертизы, но не победившие в районном голосовании. Отдать свой голос можно будет с 10 по 25 декабря на портале "Единой карты петербуржца". Наличие карты является обязательным условием для участия в голосовании.

Ранее Piter.TV рассказал об одном из реализованных проектов ― ограждениях для защиты газонов от автомобилистов на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV