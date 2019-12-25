На Васильевском острове появились ограждения для защиты газонов от автомобилистов

В понедельник, 2 ноября, на Васильевском острове завершены работы по установке ограждения для защиты газонов от автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ограждения поставили на нечетной стороне Большого проспекта от улицы Репина до 20-й линии острова. Работы обошлись в 3,5 миллиона рублей. Ограждения появились по предложению победителя проекта "Твой бюджет" Егора Королева.
В администрации города отметили, что, несмотря на запрет парковки на газонах бульвара Большого проспекта со стороны внутренних проездов, автомобилисты все равно оставляли свои машины в неположенном месте.
Ранее мы писали, что строительный забор упал на припаркованные машины из-за сильного ветра на Просвещения.
Фото: Piter.TV
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