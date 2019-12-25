Строительный забор упал на припаркованные машины из-за сильного ветра на Просвещения

Машины получили повреждения.

Вечером в понедельник, 2 ноября, на перекрестке улицы Брянцева и проспекта Просвещения строительный забор прямо на припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В комментариях мнения петербуржцев разделились. Кто-то предположил, что в том, что упал забор, виноваты сильные порывы ветра. Другие уверены, что рабочие просто некачественно установили забор. Однако, причина падения забора, скорее всего останется неизвестной. Машины, к сожалению, все же получили повреждения.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает об усилении ветра 2 и 3 ноября.

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"