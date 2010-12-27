  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в продуктовом магазине неизвестный ограбил пожилого итальянца
Сегодня, 12:31
130
IRINA_CHALKINA

В Петербурге в продуктовом магазине неизвестный ограбил пожилого итальянца

0 0

Злоумышленником оказался 34-летний житель Выборгского района

Полицейские задержали петербуржца, который ограбил в продуктовом магазине пожилого итальянца. Об этом  сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 18 сентября в магазине на Колокольной улице. Карманник похитил кошелек с 37 тысячами рублей у итальянского туриста. Также неизвестный унес банковские карты иностранца. 

Преступником оказался 34-летний житель Выборгского района.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургский продавец мобильников присвоил себе чужие 3 миллиона рублей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии