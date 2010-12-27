В Петербурге в продуктовом магазине неизвестный ограбил пожилого итальянца

Злоумышленником оказался 34-летний житель Выборгского района

Полицейские задержали петербуржца, который ограбил в продуктовом магазине пожилого итальянца. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 сентября в магазине на Колокольной улице. Карманник похитил кошелек с 37 тысячами рублей у итальянского туриста. Также неизвестный унес банковские карты иностранца.

Преступником оказался 34-летний житель Выборгского района.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский продавец мобильников присвоил себе чужие 3 миллиона рублей.

Фото:pixabay