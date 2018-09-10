Петербургский продавец мобильников присвоил себе чужие 3 миллиона рублей

За хищение чужого имущества мужчина сядет в тюрьму на три года.

Петербуржец Дмитрий Челпанов признан судом виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Как выяснилось, Челпанов работал продавцом северо-западного филиала ООО "Евросеть-Ритейл". Помимо продажи товаров он занимался денежным переводами, расчетными операциями, кассовой отчетностью и инкассацией денежных средств.

Менее чем через полгода работы мужчина, используя служебное положение, присвоил себе три миллиона рублей. Он перевел деньги на счет своих банковских карт по доступной ему компьютерной программе организации.

Злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее мы сообщали, что заключенный увеличил себе срок, избив инспектора в "Крестах".

Фото: Piter.tv