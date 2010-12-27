В Петербурге начнут продавать "Подорожник" со стереоэффектом

Новинка появится в продаже 27 ноября.

В среду, 27 ноября, в петербургском метрополитене начнут продавать новый "Подорожник" со стереоэффектом. Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Карты отличаются своим новым дизайном, который утвердил комитет по транспорту города. "Подорожник" будут продавать в кассах метро по стоимости 70 рублей. Тираж ограничен.

Главным преимуществом "Подорожника" является сниженный тариф на проезд в городской подземке. Так, если за жетон в метро придет отдать 45 рублей, то проезд по бесконтактной карте стартует от 36 рублей и снижается после каждой десятой поездки.

Ранее мы писали, что станция метро "Горьковская" обновила турникеты за 27 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба метрополитена Петербурга