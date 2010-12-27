Станция метро "Горьковская" обновила турникеты за 27 миллионов рублей

Работы по установке закончились раньше назначенного времени.

Станция метро "Горьковская" на "синей" линии обзавелась новыми универсальными турникетами. Оборудование установили совсем недавно, а обошлось оно в 26,5 млн рублей, как следует из записей на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил сам петербургский метрополитен, договор был заключен с ЗАО "Электронные системы". Время на работы у подрядчика отводилось до февраля следующего года, но организация справилась гораздо быстрее.

Петербуржцам предлагают на один день бойкотировать метро.

Фото: Piter.TV