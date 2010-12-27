Петербуржцам предлагают на один день бойкотировать метро

Оппозиция выбрала для этой акции 14 декабря.

Оппозиционные активисты Петербурга предлагают местным жителям на день отказаться от использования метрополитена.Таким образом они надеются привлечь внимание властей к проблеме повышения стоимости проезда. По мнению нескольких городских движений, благодаря акции можно добиться здорового диалога от власти. Активисты выдвинули инициативу отказаться от метро 14 декабря. Организаторами выступили сторонники "Времени", "Объединенных демократов", "Молодежное яблоко", "Открытая Россия" и некоторые муниципальные депутаты.

Напомним, что с 1 января 2020 года подорожает проезд на общественном транспорте. Билет на трамвай, автобус или троллейбус будет стоить 50 рублей. Жетон в метрополитене обойдется в 55 рублей. Смольный сократит субсидирование перевозчиков. По мнению оппозиции. выделенные на эти цели средства закончатся уже весной следующего года.

Городу не останется ничего, кроме как корректировать бюджет, сокращать количество рейсов и увеличивать интервалы движения транспорта или снова повышать цены, теперь для всех пассажиров прокомментировали активисты

Отметим, что поддержать инициативу по отказу от проезда на метро можно на сайте bezmetro.today. Платформа ведет обратный отсчет времени до дня икс.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские активисты начали сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек.

Фото: Piter.tv

