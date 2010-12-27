Оппозиция готовит кампанию против повышения цен на проезд в Петербурге

Подробности активисты расскажут на пресс-конференции.

В Петербурге активисты готовят общественную кампанию против повышения стоимости проезда. На данный момент оппозиционеры не рассказали, как именно она будет выглядеть. Презентация программы пройдет 25 ноября. Представители движений города обсудят проект с журналистами на пресс-конференции. Известно, что организаторами выступают "Время", "Молодежное Яблоко" и "Объединенные демократы", некоторые муниципальные депутаты.

Нас опять пытаются обмануть. Никто не удосужился объяснить, почему цены на проезд с 2020 года увеличатся на 5 и 10 рублей. Как и в 2017-м, подорожание никак не обосновали говорится в тексте обращения

Активисты добавили, что чиновники не объяснили, почему цена на проезд в общественном транспорте увеличится с 2020 года на 5 и 10 рублей. Они заметили, что "еще вчера" подорожание не должно было коснуться "Подорожника", но в Смольном решили сделать "плюс шесть процентов".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прошел митинг против закона о домашнем насилии.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/движение "Время"

