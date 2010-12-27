В подарочные наборы войдут футболки, полотенца, платки на голову, игрушки.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о тот, что петербургские активисты начали сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек. Об этом сообщает "Фонтанка".

Акцию организовал благотворительный фонд "Долго и счастливо". Подарки предоставят в четыре отделения Максимилиановской больницы. Отметим, что в это учреждение попадают в основном одинокие пенсионеры, которые нуждаются в специальном уходе.

Фонд намерен собрать около 120 наборов. В подарочные боксы войдут футболки, полотенца, платки на голову и игрушки. Сбор подарков будет проходить до 15 декабря в офисе БФ "Долго и счастливо".

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