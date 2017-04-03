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В приморской школе обрушилась стена
Сегодня, 7:40
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lesjasap

В приморской школе обрушилась стена

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В момент обрушения в здании находились дети, но никто из них не пострадал.

В приморской школе обрушилась стена. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель региональной прокуратуры. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Порядка 200 учащихся сельского образовательного учреждения пришлось переводить на дистанционный формат работы. В здании школы учебный процесс приостановлен. Специалисты на месте событий устанавливают причины произошедшего.

Уссурийская городская прокуратура  организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа.

источник агентства

На опубликованных кадрах с места обрушения зафиксировано, что обрушилась конструкция между коридором и учебным классом.

Видео: как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры".

Фото: epp.genproc.gov.ru
 

Теги: обрушение, приморье, регионы, уссурийск, школа
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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