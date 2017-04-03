В момент обрушения в здании находились дети, но никто из них не пострадал.

В приморской школе обрушилась стена. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель региональной прокуратуры. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Порядка 200 учащихся сельского образовательного учреждения пришлось переводить на дистанционный формат работы. В здании школы учебный процесс приостановлен. Специалисты на месте событий устанавливают причины произошедшего.

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения стены в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. источник агентства

На опубликованных кадрах с места обрушения зафиксировано, что обрушилась конструкция между коридором и учебным классом.

Видео: как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры".

Фото: epp.genproc.gov.ru

