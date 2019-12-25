В примерочной магазина на Науки нашли самодельную бомбу из коробки сока

Необычное устройство отправили на экспертизу.

В субботу, 12 декабря, в Петербурге в магазине нашли самодельную бомбу из коробки сока. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в магазине "Академический". В полицию обратился 71-летний администратор, который рассказал о том, что он нашел в примерочный странную коробку сока. Известно, что предмет был перемотан изолентой и пах горючим. "Сок" вынесли на улицу.

Специалисты провели обследование коробки. Выяснилось, что внутри коробки с дырками находится бутылка с жидкостью зелёного цвета, в которую вставлены два воспламенителя. Также в "соке" были провода, которые вели к будильнику и двум батарейкам.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что станцию метро "Чёрная речка" проверяли после сообщения о бомбе.

Фото: Piter.TV