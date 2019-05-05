Станцию метро "Чёрная речка" проверяли после сообщения о бомбе

В ходе осмотра станции взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В минувшую субботу, 12 декабря, специалисты проверяли станцию метро "Чёрная речка" после сообщения о бомбе. Об этом Piter.Tv передаёт источник в правоохранительных органах.

Неизвестный сообщил по номеру "112" поступило о том, что указанной станции меnро угрожает опасность. На место незамедлительно прибыли правоохранители. Уточняется, что эвакуацию не проводили.

В ходе осмотра станции взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что рейс из петербургского аэропорта Пулково в город Ургенч задержан на 12 часов.

Фото: Piter.TV