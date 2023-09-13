В примерочной магазина NewYorker в ТЦ Охта Молл обнаружили видеокамеру

Посетительница заметила камеру наблюдения в кабинке для переодевания.

Жительница Санкт-Петербурга заявила о том, что обнаружила видеокамеру в примерочной магазина NewYorker на территории торгового центра "Охта Молл". Устройство, по ее словам, находилось под потолком внутри кабинки для переодевания.

Девушка опубликовала видеозапись в социальных сетях, на которой зафиксирована установленная камера. Она рассказала, что заметила устройство после того, как зашла в примерочную и подняла голову. Позже она выяснила, что подобные камеры могут иметь обзор на 360 градусов, что вызвало у нее обеспокоенность.

По словам заявительницы, такие камеры, как правило, используются в торговых центрах повсеместно. Она также сообщила о намерении обратиться в магазин для получения объяснений по факту установки оборудования.

Фото: freepik