В пригороде Воронежа вспыхнул пожар

Он был зафиксирован в пригородном лесничестве "Кожевенный кордон".

В пригороде Воронежа вспыхнул лесной пожар на площади порядка 10 га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Воронежского лесопожарного центра Владимира Галдина.

По его словам, пожар начался примерно в 13:30. Галдин сказал, что возгорание наблюдается в пригородном лесничестве "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии.

На месте уже работают спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что населенные пункты находятся далеко от места возникновения пожара.

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