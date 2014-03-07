В Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм

В период активной фазы брачного периода у птиц сильно увеличатся брови.

Под Петербургом начали токовать тетерева: самцы стараются обратить на себя внимание самок с помощью специальных звуков и движения. О своих наблюдениях за птицами рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт отметил, что фаза активных брачных игр начнется примерно через месяц. Сейчас тетерева собираются на токовищах. Как и глухари, они выбирают одно и то же место десятилетиями. Накануне с рассветом туда прилетели 12 самцов. Самки начнут заглядывать только в апреле, когда женихи выберут себе наиболее удачные места для брачных баталий.

Многие птицы пока молча сидят на снегу, но некоторые уже начинают вступать в драки. Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз. Шведские ученые доказали, что весной чем больше размер бровей у тетерева, тем выше вероятность привлечь к себе невесту. Павел Глазков.

Биолог рассказал, что наблюдать за тетеревами возможно только под прикрытием и с дальнего расстояния. Для этого он специально подготовил шалаш во Всеволожском районе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Дудергофские высоты прилетели грачи.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков