В грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи

В Петербург прилетели грачи. Птицы начали вить гнезда на деревьях в Дудергофских высотах. Биолог Павел Глазков опубликовал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" фотографии.
Он заявил, что прилет грачей считается одним из первых признаков наступления весны. Именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края при потеплении.
Все совпадает. Началась календарная весна.
Написал Глазков
Ранее в Петербург прилетали стаи свиристелей.
Фото: ВКонтакте / КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ/ Павел Глазков
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