В грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи

Их прилет считается одним из первых признаков наступления весны.

В Петербург прилетели грачи. Птицы начали вить гнезда на деревьях в Дудергофских высотах. Биолог Павел Глазков опубликовал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" фотографии.

Он заявил, что прилет грачей считается одним из первых признаков наступления весны. Именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края при потеплении.

Все совпадает. Началась календарная весна. Написал Глазков

Ранее в Петербург прилетали стаи свиристелей.

Фото: ВКонтакте / КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ/ Павел Глазков