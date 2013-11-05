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В грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи
Сегодня, 11:12
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи

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Их прилет считается одним из первых признаков наступления весны.

В Петербург прилетели грачи. Птицы начали вить гнезда на деревьях в Дудергофских высотах. Биолог Павел Глазков опубликовал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" фотографии.

Он заявил, что прилет грачей считается одним из первых признаков наступления весны. Именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края при потеплении.

Все совпадает. Началась календарная весна.

Написал Глазков

Ранее в Петербург прилетали стаи свиристелей.

Фото: ВКонтакте / КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ/ Павел Глазков

Теги: грачи, павел глазков
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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