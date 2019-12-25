Информацию об уходе Миронова с поста главы партии назвали фейковой

Ранее сообщалось, что его место может занять Захар Прилепин.

В пресс-службе лидера партии "Справедливая Россия – за правду" Сергея Миронова опровергли информацию о том, что политик передаст свой пост Захару Прилепину. Об этом узнали "РИА Новости", которые изначально и сообщили об уходе Миронова.

Утром 23 апреля информационное агентство со ссылкой на источник сообщило о том, что партия может сменить руководителя на июньском съезде. Лидерство в федеральной части списка от партии на выборах в Госдуму Сергей Миронов предоставит сопредседателю партии Захару Прилепину, а сам будет проходить как одномандатник по Петербургу. В пресс-службе сведения назвали "информационным вбросом".

Напомним, партия "Справедливая Россия" официально объединилась с "Патриотами России" и "За правду" в феврале 2021 года, после чего изменила название и стала "Справедливая Россия – за правду". Своим мнением об интеграции поделилась с Piter.TV глава Санкт-Петербургского отделения эсеров Марина Шишкина.

Фото: spravedlivo.ru