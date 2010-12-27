В премию "Оскар" включили очень необычную номинацию

Нова номинация называется "Лучший популярный фильм".

Американская академия кинематографических искусств и наук включит в премию "Оскар" новую номинаци. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Новая номинация будет называться - "Лучший популярный фильм". В ней будут учавствовать такие фильмы, как "Дэдпул", "Мстители", "Черная пантера" и "Миссия невыполнима".

Новая номинация- это еще не все новшества предстоящей премии. В академии также заявили, что они отказыаются от прямой транслции награждения, урезав все до трех часов.

Такое решение принято из-за низких рейтенгов премии "Оскар" в 2018 году.

Фото:Pixabay