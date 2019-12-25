В преддверии зимы петербуржцы стали чаще искать работу с высокой зарплатой

В преддверии новогодних праздников заметно активизировались топ-менеджеры (+25%), строители (+22%) и работники ресторанного бизнеса, туризма и торговли (по +21%). Даже IT-специалисты стали чаще рассматривать варианты смены работодателя.

С приближением зимы жители Петербурга становятся всё более активными на рынке труда, стремясь найти лучшие условия и повысить свой заработок. Об этом сообщила пресс-служба рекрутинговой платформы HeadHunter. Специалисты сервиса провели анализ, согласно которому за последний месяц количество резюме и откликов на вакансии в Северной столице увеличилось на 20%. Более полумиллиона человек за этот период начали искать работу или подработку.

Особенно заметную активность проявляют работники автомобильного сектора, увеличив число своих резюме на 33%, а также представители рабочих специальностей, чьи заявки выросли на 29%. Водители, курьеры, логисты и складские работники также активно ищут новые возможности трудоустройства, показывая прирост интереса на 27%. Повышенный спрос на смену работы наблюдается и среди сотрудников охранных служб, специалистов по консалтингу, а также представителей сферы общественного питания, туризма и продаж.

В преддверии новогодних праздников заметно активизировались топ-менеджеры (+25%), строители (+22%) и работники ресторанного бизнеса, туризма и торговли (по +21%). Даже IT-специалисты стали чаще рассматривать варианты смены работодателя. Единственное направление, где активность соискателей снизилась, — это розничная торговля, где количество кандидатов уменьшилось на 5%.

Вместе с тем растут и зарплатные ожидания петербуржцев. В среднем они рассчитывают на доход не меньше 80 тысяч рублей, что на 12 тысяч больше, чем годом ранее, и на 10 тысяч больше по сравнению с началом текущего года.