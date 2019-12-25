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В преддверии 8 марта в Петербурге ожидают похолодание
Вчера, 22:32
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smirenny

В преддверии 8 марта в Петербурге ожидают похолодание

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В следующий понедельник будут отмечать сразу два праздника.

В понедельник, 8 марта, в России будут праздновать Международный женский день и начало масляной недели (Сырную седмицу). Заведующий бюро погоды гидрометеорологического университета Юрий Куткевич в разговоре с "Невскими новостями" рассказал, какую погоду ожидать. 

По словам Куткевича, придется утепляться. Похолодает через пару дней, с 4 марта. В праздник температура будет отрицательная, до минус четырех градусов. 

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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