В преддверии 8 марта в Петербурге ожидают похолодание

В следующий понедельник будут отмечать сразу два праздника.

В понедельник, 8 марта, в России будут праздновать Международный женский день и начало масляной недели (Сырную седмицу). Заведующий бюро погоды гидрометеорологического университета Юрий Куткевич в разговоре с "Невскими новостями" рассказал, какую погоду ожидать.

По словам Куткевича, придется утепляться. Похолодает через пару дней, с 4 марта. В праздник температура будет отрицательная, до минус четырех градусов.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Piter.TV