В праздники в Петербурге очистили от снега 5 тысяч кровель

Ежедневно кровли зданий убирали от 500 до 1000 человек.

В праздничные выходные в Петербурге снег убирали 7-8 тысяч дворников и от 470 до 600 единиц уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Ежедневно кровли зданий убирали от 500 до 1000 человек. Максимально задействовали технику и работников коммунальных служб в канун Нового года и Рождества. За данный период от снега очистили более пяти тысяч кровель, на 805 из них была произведена полная очистка от осадков.

Также Жилком провел 30 выездов по районам Петербурга. Во время выездов почти две тысячи адресов попали под инспекционный контроль, также во время проверки было сделано более 200 замечаний.

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