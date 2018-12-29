Петербуржцы: "На Большом проспекте Васильевского острова не чистят снег"

Общественный транспорт не может подъехать на остановку, так как там снег и наледь.

В первый послепраздничный рабочий день петербуржцы вышли утром из домов и сразу же высказали свое недовольство по поводу уборки улиц Санкт-Петербурга от снега. Пользователь сообщил Piter.TV о том, что на Большом проспекте Васильевского острова сугробы и наледь.

По словам очевидца, троллейбусы и автобусы вынуждены останавливаться в метре от остановок, так как они завалены снегом и к ним просто не подъехать.

Ранее за зимнюю уборку около половины петербуржцев поставили "тройку".

Фото и видео: Piter.TV