За зимнюю уборку около половины петербуржцев поставили "тройку"

Местные активисты решили узнать, что думают обычные жители об уборке снега в городе на Неве.

Активисты из движения "Красивый Петербург" провели опрос среди местного населения о том, довольны ли горожане качеством уборки в городе. Результаты неутешительные: каждый второй респондент отметил, что считает работу дорожных служб по очистке дорог и тротуаров "удовлетворительной".

По мнению 47 процентов петербуржцев, участвовавших в опросе, работа проводится некачественно. "Четыре" балла отдали только пять процентов населения. На "пять" уборку удостоили и того меньше - три процента горожан. Около 20 процентов вообще не замечают, что проводятся хоть какие-то мероприятия по очистке Северной столицы от снега.

Организаторы мероприятия отметили, что узнали мнение у тысячи человек.

Фото: Piter.tv