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В праздничные выходные на линии "Петербург – Выборг" запустили дополнительные электрички
Сегодня, 13:42
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В праздничные выходные на линии "Петербург – Выборг" запустили дополнительные электрички

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Увеличат количество скоростных составов между Петербургом и Москвой.

На ближайших выходных Петербург и Выборг свяжут дополнительные "Ласточки". До 26 февраля поезда будут курсировать чаще. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Дополнительные поезда будут отправляться от Финляндского вокзала в 9:20 и 11:05. Изменения можно посмотреть в расписании на сайте РЖД.

Также увеличат количество скоростных составов между Петербургом и Москвой. Дополнительные поезда запустят в  Архангельск, Ярославль, Казань, Белгород и Сортавалу.

Если спрос на поездки будет очень высоким, к поездам присоединят еще несколько вагонов.

Ранее на Piter.tv: в петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы".

Фото: Телеграм / СПб-Главный

Теги: дороги, ласточки, ожд, поезда, ржд, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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