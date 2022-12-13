В праздничные выходные на линии "Петербург – Выборг" запустили дополнительные электрички

На ближайших выходных Петербург и Выборг свяжут дополнительные "Ласточки". До 26 февраля поезда будут курсировать чаще. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Дополнительные поезда будут отправляться от Финляндского вокзала в 9:20 и 11:05. Изменения можно посмотреть в расписании на сайте РЖД.
Также увеличат количество скоростных составов между Петербургом и Москвой. Дополнительные поезда запустят в Архангельск, Ярославль, Казань, Белгород и Сортавалу.
Если спрос на поездки будет очень высоким, к поездам присоединят еще несколько вагонов.
Ранее на Piter.tv: в петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы".
Фото: Телеграм / СПб-Главный
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