В петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы"

Первый поезд прибыл в город в январе, второй ждут весной.

В петербургском метро в 2023 году начнут курсировать 14 поездов "Балтиец". Число вагонов составит 114. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Первый поезд прибыл в город в январе, второй ждут весной. Серо-красные составы можно увидеть на первой линии метрополитена. Современные составы выпускает тверской завод "Трансмашхолдинг".

В таких поездах меньше сидячих мест, но больше пространства для колясок. Двери работают не по выдвижному механизму, а открываются наружу. Сам поезд ездит тише, чем стандартные составы.

Ранее на Piter.tv: на станции "Сенная площадь" с 1 марта начнётся капремонт эскалатора.

Фото: администрация Петербурга