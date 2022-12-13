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В петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы"
Сегодня, 11:53
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В петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы"

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Первый поезд прибыл в город в январе, второй ждут весной.

В петербургском метро в 2023 году начнут курсировать 14 поездов "Балтиец". Число вагонов составит 114. Об этом сообщили в комитете по транспорту. 

Первый поезд прибыл в город в январе, второй ждут весной. Серо-красные составы можно увидеть на первой линии метрополитена. Современные составы выпускает тверской завод "Трансмашхолдинг". 

В таких поездах меньше сидячих мест, но больше пространства для колясок. Двери работают не по выдвижному механизму, а открываются наружу. Сам поезд ездит тише, чем стандартные составы.

Ранее на Piter.tv: на станции "Сенная площадь" с 1 марта начнётся капремонт эскалатора.

Фото: администрация Петербурга

Теги: доступная транспортная инфраструктура, метро, метро спб, поезд балтиец, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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